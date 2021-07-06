В Москве продолжится суд над уроженцем Чечни, которого обвиняют в драке с росгвардейцем на митинге 23-го января

Судья решил пока не выносить приговор Микаила Мархиеву, а вернуться к рассмотрению дела после анализа содержания прения сторон.

Как рассказал адвокат подсудимого, его подзащитному вменяют сразу три эпизода по статье о «применении насилия в отношении представителя власти». Защита с этим не согласна. Прокуратура уже запросила для Мархиева пять лет лишения свободы.

По версии следствия, уроженец Чечни во время митинга в поддержку политика Алексея Навального 23 января рядом с Пушкинской площадью несколько раз ударил сотрудников ОМОНа и полиции, после чего его не могли найти.

Тогда же депутат Государственной думы от Чечни Адам Делимханов а своей странице в социальной сети Инстаграм призвал Мархиева добровольно сдаться властям.

Задержать его удалось в Псковской области, отмечали в Следственном комитете.

Заседание должно начаться в 14 часов в Тверском районном суде.