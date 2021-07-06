Новая волна ливней ожидает Крым, где еще не справились с последствиями предыдущих

Погода на полуострове, который заливает с середины июня, будет оставаться нестабильной еще несколько дней, но свет в конце этого туннеля все же просматривается – обнадежил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Тем временем Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края, на который в воскресенье и понедельник перекинулась с Крыма стихия, надеется, что при благоприятной погоде пляжи Сочи могут открыться уже сегодня к вечеру.

Кондратьев поручил как можно скорее оценить ущерб, причиненный сильными осадками.

