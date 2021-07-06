Госдеп США призвал власти Грузии наказать нападавших на журналистов во время сорванного гей-парада в Тбилиси

Госдеп США призвал власти Грузии наказать нападавших вчера на журналистов и туристов во время сорванного гей-парада в Тбилиси.

Ранее насилие со стороны протестующих против марша осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили, к ней присоединились министр внутренних дел, спикер парламента и мэр Тбилиси.

Одних только пострадавших журналистов набралось 50 человек из 16 СМИ. Многие госпитализированные — с серьезными травмами, например, переломом носа или пробитым ножом легким.

На штаб организаторов совершили нападение неизвестные. К вечеру понедельника сообщалось о 8 задержанных по подозрению в нападениях.

Само мероприятие из-за протестов ультраправых общественных организаций, а также грузинской православной церкви в итоге в последний момент отменили.