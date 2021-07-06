Церемонию открытия Олимпиады в Токио смогут посетить только ВИП-персоны

Об этом пишет со ссылкой на неназванные источники газета Asashi.

Правительство обсуждает вариант, при котором пустят только дипломатов, спонсоров Игр и высокопоставленных членов иностранных делегаций. Таким образом, на трибунах окажется значительно меньше официально разрешенных ранее 10000 человек.

Открытие Олимпиады намечено на 23 июля, из-за ухудшения ситуации с коронавирусом некоторые члены правительства выступают за ее проведение без зрителей вовсе, а большинство японцев (судя по опросам) – за полную отмену.