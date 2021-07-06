Признанного иноагентом псковского журналиста Дениса Камалягина вызвали в региональное управление МВД после переводов денег депутату Госдумы и местным чиновникам. Об этом он сам рассказал изданию «Север. Реалии», которое тоже признано иноагентом.

На Камалягина написали заявление о даче взятки. За что он мог ее дать, при этом не уточняется.

Журналист перевел псковскому градоначальнику, областному губернатору и одному из депутатов Госдумы по 60-100 рублей на личные телефонные номера, чтобы показать, как несовершенен закон о физлицах-иноагентам и как легко можно стать ими случайно.

Камалягину может грозить до двух лет лишения свободы.