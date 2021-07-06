Представитель Moët & Chandon в РФ сказала, что изменения в законодательстве ударят по их бизнесу не сильно

Официальный представитель производителя Moët & Chandon в России Ирина Корбит-Дауден сказала, что, по оценке компании, изменения в законодательстве ударят по их бизнесу не сильно.

«Для нас все не сильно изменится. Мы все равно будет приклеивать оригинальную этикетку. А этикетка на русском языке с надписью «игристое вино» будет наклеена сверху».

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который запрещает называть шампанским продаваемые в России импортные игристрые вина. На этом фоне компания приостановила поставки шампанского в Россию, однако позже согласилась с требованиями нового закона.



С Корбит-Дауден солидарен и председатель совета директоров группы компаний «Абрау Дюрсо» Борис Титов, он считает, что новые правила вообще мало что изменят на рынке.

Вместе с тем Титов признал, что отдельные французские производители все же могут отказаться поставлять свою продукцию в Россию.

