RusDate: rоличество приглашений на свидания в московских ресторанах упало на 98% после введения цифровых кодов

В исследовании сервиса знакомств RusDate отмечается, что этот вариант был самым популярным для свиданий у москвичей, но теперь выросла частота свиданий в других местах – например в парках на 40 процентов, в кино – на 15.

Ресторанам и кафе в столице с 28 июня разрешено обслуживать посетителей только на вынос, либо на открытых террасах, либо по кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или недавно перенесенную болезнь.