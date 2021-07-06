Состояние госпитализированного с коронавирусом премьер-министра Люксембурга ухудшилось

Состояние Ксавье Беттеля оценивается как «серьезное, но стабильное», он останется в больнице дольше изначально запланированного срока. Право подписи на это время передано министру финансов.

Беттеля госпитализировали в воскресенье – как тогда сообщалось, на 24 часа в качестве меры предосторожности. Теперь этот срок продлили до 2-4 дней. Причем положительный тест премьер получил сразу после саммита ЕС в Брюсселе, где он встречался с лидерами 26 стран блока.