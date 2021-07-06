В Москве открылся новый крупнейший пункт вакцинации от коронавируса

Он заработал в здании Гостиного двора. Как рассказал в своем инстаграме столичный градоначальник Сергей Собянин, там могут принимать до 50 человек одновременно, или до 6000 в сутки. Он будет работать с 10 утра до 9 вечера ежедневно. По оценке московской мэрии, этот пункт станет одним из крупнейших в Европе.

Первую дозу вакцины от коронавируса в городе получили, по данным властей, уже свыше 3 млн человек.