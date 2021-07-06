МЧС сообщило о стабилизации ситуации в Сочи, где из-за шторма и ливней затопило часть домов и закрыли пляжи

По данным ведомства, погибших и пострадавших за последние сутки нет, для эвакуированных из наиболее пострадавших районов развернуты пункты временного пребывания.

Последствия ливней и наводнений также продолжают ликвидировать в соседнем Крыму – за выходные зону ЧС расширили с районов Ялты и Керчи на Бахчисарайский район.