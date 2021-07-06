В Латвии простимулируют вакцинацию от коронавируса лотереей

Еженедельно будут разыгрывать призы от сотни до нескольких тысяч евро, ежемесячно – более крупные, вплоть до ста тысяч. Участвовать смогут все жители республики, привившиеся в последние полгода.

Ранее на схожие меры пошли власти Москвы и Подмосковья. В столице разыгрывают автомобили, в области – квартиры, однако и там и там к участию те, кто привился до начала лотерей, не допускаются.