В Британии с 19-го июля отменяют последние коронавирусные ограничения

Возобновят работу ночные клубы, массовые мероприятия можно будет проводить с любым числом участников; также перестанет действовать требование о социальной дистанции в общественных местах, а масочный режим станет добровольным.

По данным американского университета Джона Хопкинса, в день в стране по-прежнему выявляют больше 20000 новых случаев коронавируса, но вот количество смертей упало до единичных случаев. Причем к сентябрю власти обещают привить все взрослое население.