Спикер Думы Вячеслав Володин призвал делать все, чтобы президентом как можно дольше оставался Владимир Путин

Об этом Володин сказал в интервью газете «Комсомольская правда».

По мнению Володина, у него самого нет необходимых для президента качеств, и вообще – цитата – «вряд ли кто-то может быть более эффективным президентом» чем Путин, потому что «сегодня в мире политика сильнее Путина нет».

Володин возглавляет Думу с начала работы текущего созыва, в 2016-м, он сменил на этом посту Сергея Нарышкина.