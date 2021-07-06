Представители стран ОПЕК+ вновь не смогли договориться о параметрах продления сделки по сокращению добычи нефти

Изначально это должно было произойти во время онлайн-совещания 1-го июля, затем переговоры продлили на второй день, пятницу, затем – на понедельник, но вчера они не продолжились вовсе. Объявлено, что участники сделки взяли перерыв на неопределенный срок для консультаций.

Ранее журналисты со ссылкой на источники сообщали, что базовым вариантов является продление сделки до конца года, но с постепенным наращиванием добычи – на 400 тыс баррелей в сутки ежемесячно. Против, предположительно, выступает Саудовская Аравия. Тем временем цены на нефть обновляют двухлетней давности – 77 долларов за баррель.