Авиакомпания «Аэрофлот» сделает платной услугу выбора места в салоне при электронной регистрации

На размещенный на сайте госзакупок тендер по доработке сайта и мобильного приложения обратило внимание РБК. Причем потратить на это национальный перевозчик готов более 100 млн рублей.

По-прежнему бесплатно выбирать места смогут обладатели карт лояльности серебряного и более высоких уровней. Также в процессе регистрации можно будет отказаться от выбора места, и тогда оно бесплатно назначится автоматически.