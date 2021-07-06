Вратарь сборной Латвии по хоккею Эдмунд Кивлениекс умер на 25-м году жизни

Это произошло в США, где молодой человек также выступал за клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс». По одним данным, это произошло из-за неосторожного обращения с пиротехникой во время празднования Дня Независимости США 4-го июля, по другим – из-за травмы головы при падении.