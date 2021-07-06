На Гавайях нашли обломки жестко севшего на воду грузового боинга

Небольшое количество всплывших обломков обнаружили сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте, говорится в пресс-релизе ведомства. Их переправили для изучения на авиабазу береговой охраны. Теперь этот участок акватории будут обследовать с гидролокаторами.

Боинг потерпел крушение вскоре после вылета из Гонолулу в пятницу из-за отказа двигателя. Оба пилота выжили.