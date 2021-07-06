Боевики похитили около 140 детей из школы-интерната на северо-западе Нигерии

Это почти все, кто находился в здании на момент нападения – сбежать удалось менее чем трем десяткам. Местные власти не приводят точных цифр похищенных, но уверяют, что уже начали спасательную операцию.

Похищения людей с целью выкупа не редкость в этом регионе, но именно с начала текущего года целью нападений все чаще оказываются учебные заведения и молодежь. В шести штатах страны часть школ из-за этого уже просто закрылась.