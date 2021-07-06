Осужденный экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил сухую голодовку из-за этапирования

Об этом журналистам рассказала его супруга Юлия. По ее словам, Шестуна этапируют из колонии в Торжке, где он находится в тюремной больнице в тяжелом состоянии, в СИЗО в Ногинске для допроса по делу об оскорблении судьи, осудившей его на 15 лет колонии по обвинению в коррупции. В этом СИЗО больницы нет.

Ранее Шестун объявлял голодовку из-за водворения в штрафной изолятор, за 2 месяца на ней он потерял 25 килограмм, а теперь отказался еще и от воды.