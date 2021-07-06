Германия с 7-го июля смягчит правила въезда для россиян

Также это затронет жителей Британии, Индии и еще двух стран. Если ранее для всех прибывающих оттуда, даже полностью привитых, был обязателен двухдневный карантин, то теперь на изоляции нужно будет лишь дождаться результатов теста, сделанного при въезде (если, конечно, он окажется отрицательным). Привитым же одной из одобренных в Евросоюзе вакцин изолироваться не надо будет вовсе – но «Спутника» среди этих препаратов по-прежнему нет. И как и раньше, въехать по обычной туристической визе в страну не получится.

Тем временем другие страны, напротив, ужесточают правила въезда для россиян из-за всплеска коронавируса. Болгария, которая, в отличие от Германии, пускает туристов, вновь сделала обязательными ПЦР-тесты на въезде. А Австрия внесла Россию в красный список стран и полностью закрыла въезд спустя неделю после открытия.