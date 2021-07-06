Киево-Печерская лавра объявила об угрозе обрушения своих пещер

Власти Украины просят о неотложной помощи в их сохранении. Об этом говорится в письме, которое наместник Лавры митрополит Павел направил премьер-министру Денису Шмыгалю. Там говорится, что угроза растет, во-первых, из-за многолетней эксплуатации и амортизации подземных инженерных коммуникаций, а во-вторых, из-за интенсивного весеннего таяния снега, которое насыщает грунт в этих местах водой и местами подтапливает пещеры. По мнению Павла, если ничего не предпринять, есть риск утратить памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем с учетом интенсивного паломничества, может не обойтись и без человеческих жертв.