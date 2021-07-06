Киево-Печерская лавра объявила об угрозе обрушения своих пещер

Власти Украины просят о неотложной помощи в их сохранении. Об этом говорится в письме, которое наместник Лавры митрополит Павел направил премьер-министру Денису Шмыгалю. Там говорится, что угроза растет, во-первых, из-за многолетней эксплуатации и амортизации подземных инженерных коммуникаций, а во-вторых, из-за интенсивного весеннего таяния снега, которое насыщает грунт в этих местах водой и местами подтапливает пещеры. По мнению Павла, если ничего не предпринять, есть риск утратить памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, причем с учетом интенсивного паломничества, может не обойтись и без человеческих жертв.
2021-07-06T02:11:46+03:00
2021-07-06T02:11:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2866310-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:11, 06 июля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…
Популярное за неделю
30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)