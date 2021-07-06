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02:11, 06 июля 2021

Президент Грузии осудила насилие в отношении журналистов и туристов со стороны недовольных гей-парадом в Тбилиси

К ней присоединились министр внутренних дел, спикер парламента и мэр Тбилиси. Саломе Зурабишвили также посетила пострадавших в больницах – одних только журналистов среди них набралось почти 50. Многие сотрудники СМИ и просто проходившие мимо туристы госпитализированы с серьезными травмами – например, перелом носа или пробитое ножом легкое.
Против гей-парада недавно высказывался премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Само мероприятие из-за протестов ультраправых общественных организаций, а также грузинской православной церкви в итоге в последний момент отменили. На штаб организаторов совершили нападение неизвестные.
К настоящему часу известно о 8 задержанных по подозрению в нападениях.


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