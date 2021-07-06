Президент Грузии осудила насилие в отношении журналистов и туристов со стороны недовольных гей-парадом в Тбилиси

К ней присоединились министр внутренних дел, спикер парламента и мэр Тбилиси. Саломе Зурабишвили также посетила пострадавших в больницах – одних только журналистов среди них набралось почти 50. Многие сотрудники СМИ и просто проходившие мимо туристы госпитализированы с серьезными травмами – например, перелом носа или пробитое ножом легкое.

Против гей-парада недавно высказывался премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Само мероприятие из-за протестов ультраправых общественных организаций, а также грузинской православной церкви в итоге в последний момент отменили. На штаб организаторов совершили нападение неизвестные.

К настоящему часу известно о 8 задержанных по подозрению в нападениях.