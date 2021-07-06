Отстыковка от МКС грузового корабля Dragon перенесена из-за погодных условий в месте приводнения

Об этом сообщает НАСА. Корабль компании Илона Маска SpaceX должен был отсоединиться в 11 утра 6-го июля по времени восточного побережья США или в 6 вечера по Москве. Теперь это отложили как минимум на сутки. В районе приводнения корабля близ побережья штата Флорида объявлено штормовое предупреждение – туда идет ураган «Эльза», который сейчас уже над Кубой.

К МКС корабль пристыковался месяц назад, доставив панели для солнечных батарей, оборудование для научных экспериментов и продовольствие общим весом 33 тонны.