Губернатор: ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге стабилизировалась

Однако она остается сложной. По словам Беглова, перестало расти число ежесуточных госпитализаций – при этом конкретных цифр он не назвал. Зато уточнил, что количество прививающихся в городе каждый день увеличилось до 20000. И выразил надежду, что запланированные на осень мероприятия к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского и к 800-летию князя Александра Невского удастся провести в очном формате.

В региональном управлении Роспотребнадзора в конце июня говорили о росте заболеваемости в целом на 20 с лишним процентов, в тяжелых формах с пневмонией – на 40.