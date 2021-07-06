Об этом основатель издания Михаил Ходорковский рассказал в эфире телеканала «Дождь».
На прошлой неделе Генпрокуратура признала нежелательной организацией Фонд Ходорковского, а также Оксфордский российский фонд, который является дочерней структурой Фонда Ходорковского.
«МБХ медиа» Ходорковский основал в 2017 году. По версии «Медиалогии» в прошлом году издание было четвертым по цитируемости журналистским интернет-ресурсом в стране.
Издание «МБХ Медиа» могут закрыть или перенести за рубеж в случае признания нежелательной организацией
Об этом основатель издания Михаил Ходорковский рассказал в эфире телеканала «Дождь».