Интернет-издание Readovka получило постановление о блокировке сайта

Письмо от приставов, доставленное бумажной почтой, судя по дате на нем, было отправлено 3-го июля. Тогда же в редакцию приходил один из сотрудников этой службы, чтобы вручить постановление о том, что журналисты обязаны сами заблокировать свой сайт, но они отказались подписывать бумагу, сославшись на незаконность требований. На данный момент сайт работает.

Поводом для блокировки по решению суда стало расследование Ридовки о незадекларированной яхте депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Саблина.