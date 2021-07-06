В Томске неизвестные спустили колеса у машины оппозиционного депутата городской Думы Андрея Фатеева

Об этом сам Фатеев рассказал изданию «МБХ медиа». Автомобиль также облили неизвестной едкой жидкостью и написали на нем «Беги!».

Полицейские, к которым обратился депутат, приняли заявление и составили акт осмотра. По словам Фатеева, они в течение пары дней обещали связаться с ним и сообщить результаты проверки.

Фатеев избрался в региональный парламент при поддержке Алексея Навального.