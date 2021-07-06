Шторм, обрушившийся вчера на Большой Сочи, повредил около 30 пляжей в этом районе

Такова оценка местных властей. Затоплены около 60 частных домов и одна гостиница, все городские пляжи временно закрыты. Из-за схода селей в горах заблокированы несколько федеральных трасс, в том числе в обе стороны нет движения по дороге Джубга-Сочи. За минувшие сутки в регионе выпала месячная норма осадков, жителей призвали быть готовыми к эвакуации.

В то же время, по данным чиновников, в понедельник обошлось не только без погибших, но и без пострадавших – хотя днем ранее мужчину придавило насмерть поваленным ветром деревом, а в понедельник в соседней Абхазии во время шторма утонул еще один турист из России.