Из-за сильных дождей в Славянском районе Кубани затопило 80 домов

Власти уже занимаются работой по ликвидации последствий стихийного бедствия. Накануне в Сочи рассказали, что несколько десятков домов и одна гостиница оказались в зоне наводнения. В Туапсинском районе селевой поток сошел на трассу Джубга – Сочи и заблокировал движение. Также затопило участок этой автодороги у населенного пункта Агой. В ближайшие дни вероятность дождей в регионе сохранится, говорят специалисты. Сильные ливни ожидаются в Крыму, отметил ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец. В Москве в четверг уже вернется жаркая погода. Она продержится минимум до выходных.

