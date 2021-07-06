Австрия стала еще одной страной, которая ужесточила правила въезда из России

С четверга он будет ограничен для россиян. Разрешено пересекать границу только нескольким категориям граждан, которым будет необходимо соблюдать десятидневный карантин по прибытии. В австрийском списке стран распространения мутаций коронавируса, помимо России, находятся Бразилия, Великобритания и ряд африканских государств. Ранее требования в приезжающим из России ужесточили в Германии и Франции. Болгария ввела обязательное тестирование.

