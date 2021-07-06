В США на 92 году жизни скончался известный кинорежиссер Ричард Доннер, пишет со ссылкой на его родных интернет-издание Deadline. Причины смерти не называют. Доннер прославился как создатель фильмов о Супермене с актером Кристофером Ривом в главной роли, а также серии боевиков «Смертельное оружие» с Мелом Гибсоном.