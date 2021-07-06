Во Франции сегодня стартует Каннский кинофестиваль

Его мероприятия пройдут в очном формате, но с рядом ограничений, рассказал в эфире телеканала «Дождь» кинокритик Антон Долин. Россию в Каннах представит картина Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», напомнил Антон Долин.