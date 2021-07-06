Численность заключенных в России снизилась до минимальных за последние четверть века значений, — говорят в Совете безопасности страны. Сейчас, по данным властей, в местах лишения свободы находится чуть более 470 тысяч человек. По словам представителей Совбеза, за 5 лет уровень преступности в стране снизился, в том числе в пять раз сократилось количество преступлений, которые совершались в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Верховном суде России говорили, что численность заключенных в российских исправительных учреждениях с начала года уменьшилась почти на пять тысяч человек.

