Суд в шесть раз сократил сумму компенсации, которую пытались взыскать с военного за инцидент на Лужском полигоне

Гарнизонный суд Петербурга в шесть раз сократил сумму компенсации, которую оборонное ведомство пыталось взыскать с военного за инцидент на Лужском полигоне. В результате ЧП там пострадали солдаты-срочники, один из них погиб.

Представитель министерства обороны просил взыскать с полковника Дениса Горелышева три миллиона рублей за ущерб, который он нанёс ведомству четыре года назад. Во время учебных стрельб Горелышев вместе с сослуживцем отправил четырёх рядовых на участок полигона, где стояли мишени для танков. Когда боевые машины открыли огонь, один солдат погиб, трое получили травмы. Ранее суд постановил направить пострадавшим в общей сложности шесть миллионов рублей. Деньги выплатила казна, а министерство обороны потребовало у Горелышева возместить половину этой суммы. В суде военный признал вину, но сказал, что три миллиона выплатить не сможет. В то же время он рассказал суду о своих наградах и участии в боях, а также о скромных денежных переводах потерпевшим. В итоге три миллиона рублей, которые минобороны требовало у Горелышева, сократили до пятисот тысяч.

За халатность во время учений на Лужском полигоне командиры получили также условные сроки заключения. Это наказание Горелышев уже отбыл.