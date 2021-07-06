Z Архив новостей новости
5 1 6 347
00:06, 06 июля 2021

Суд в шесть раз сократил сумму компенсации, которую пытались взыскать с военного за инцидент на Лужском полигоне

Гарнизонный суд Петербурга в шесть раз сократил сумму компенсации, которую оборонное ведомство пыталось взыскать с военного за инцидент на Лужском полигоне. В результате ЧП там пострадали солдаты-срочники, один из них погиб.

Представитель министерства обороны просил взыскать с полковника Дениса Горелышева три миллиона рублей за ущерб, который он нанёс ведомству четыре года назад. Во время учебных стрельб Горелышев вместе с сослуживцем отправил четырёх рядовых на участок полигона, где стояли мишени для танков. Когда боевые машины открыли огонь, один солдат погиб, трое получили травмы. Ранее суд постановил направить пострадавшим в общей сложности шесть миллионов рублей. Деньги выплатила казна, а министерство обороны потребовало у Горелышева возместить половину этой суммы. В суде военный признал вину, но сказал, что три миллиона выплатить не сможет. В то же время он рассказал суду о своих наградах и участии в боях, а также о скромных денежных переводах потерпевшим. В итоге три миллиона рублей, которые минобороны требовало у Горелышева, сократили до пятисот тысяч.

За халатность во время учений на Лужском полигоне командиры получили также условные сроки заключения. Это наказание Горелышев уже отбыл.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

In varietate concordia C точки зрения ценностей Евросоюза принципиально важно, чтобы дети младшего школьного возраста разбирались во всех тонкостях гендерно-сексуальных предпочтений некоторых взрослых, практикуя их на собственных теле и психике…

5 143 6 13839 04.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 131 6 19403 29.06
Блоги

Леонид Гозман политик

Управление из космоса – к новой стратегии национальной безопасности Но дело не только в том, что начальство ушло в астрал и не желает возвращаться оттуда. В армии, когда солдат заступает на караул, он произносит священную формулу: «Охране и обороне подлежит…» — дальше перечисляется, что именно он охраняет…

5 249 6 36626 04.07
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 63 6 9684 29.06
Блоги

Лев Рубинштейн поэт, публицист

Продуктивная модель «Путин подписал закон, разрешающий называть шампанским только вино, произведенное в России»...

5 77 6 12057 03.07
Новости

фото: Nikola Solic / Reuters Более тысячи афганских военных отступили в Таджикистан этой ночью после боев с «Талибаном»* Запрещенная в России террористическая организация контролирует около 40% территории Афганистана…

5 38 6 6043
Новости

Европейские производители шампанского, в частности из Франции, возмущены российским законом о виноделии Теперь в России шампанским будет называться только отечественная продукция…

5 61 6 9817
Блоги

Алла Шишкина, 2-кратная олимпийская чемпионка: Синхронисток «лишили медведей» В музыке затёрли слово Russia, а эскизы переработали, убрав с них медведя, который по мнению Комитета прочно ассоциируется с Россией…

5 47 6 7784 02.07
Новости

фото: © РИА Новости / Павел Бедняков Союз производителей шампанского Франции не исключает возможности приостановки поставок в Россию В конце прошлой неделе приняты поправки в российский закон, которые, в частности, разрешают называть шампанским только продукцию, произведенную на территории России…

5 41 6 6824
Новости

Показатели заболеваемости и смертности от коронавируса в России немного снизились по сравнению с прошлым днем В стране, по данным оперативного штаба, за сутки выявили 24 353 заразившихся коронавирусом…

5 39 6 6770
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Чей Крым, Майкл? Он наш, он мой Международное право? Оно, конечно, есть, разное, избирательное, гибридное, деформированное, но вы о чём?..

5 139 6 24187 04.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кипяток в державном чайнике Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом…

5 219 6 39647 01.07
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ценности они на восточном фланге, понимаете ли, защищают Хочется обратить внимание на абсолютную недопустимость проникновения нацистской идеологии в систему вооруженных сил любого государства. Тем более – Германии…

5 98 6 18164 01.07
Новости

Еврокомиссия раскритиковала закон РФ, по которому шампанским будут называть только отечественную продукцию В Еврокомиссии считают, что это может негативно сказаться на поставщиках и пообещали сделать все возможное, чтобы защитить права европейских виноделов…

5 28 6 5252
Блоги

Сергей Марков политолог

Урок всем любителям прогресса Что можно посоветовать Вкусу Вилл, если они не хотят открывать ящик Пандоры?..

5 50 6 9580 05.07
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чей Крым? Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях…

5 297 6 62371 01.07

Популярное за неделю

Новости

Умер кинорежиссёр Владимир Меньшов Он скончался на 82-м году жизни от последствий коронавируса…

6 54222
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Это очень солидный интеллектуальный груз, под тяжестью которого, вероятно, он сгибается с детства. Но особенно чувствуется влияние «Колобка» на внутреннюю политику Российской Федерации…

5 25 6 103184 30.06
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

30 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 1 6 2366 30.06
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Немцы о «Спутнике» Вот уже больше четырех месяцев длится процесс предварительной оценки российской вакцины для подачи заявления на допуск для использования в ЕС. Данных «Спутника» все еще недостаточно. Зато вакцин в Германии теперь хватает…

5 158 6 301661 30.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Путин готовится к войне Путин готовится к войне Эпизод c прямой линии Путина про эсминец Defender. «Хотели бы потопить — потопили бы»...

5 297 6 276435 03.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9177363
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4956188

Сегодня в эфире