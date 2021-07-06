В Белоруссии сегодня, как ожидается, огласят приговор экс-кандидату в президенты республики Виктору Бабарику

Бывшего председателя правления Белгазпромбанка обвиняют в получение взятки в особо крупном размере организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем.

Белорусская прокуратура запросила для Виктора Бабарико 15 лет колонии усиленного режима – это максимальный срок заключения, предусмотренный по вменяемым ему статьям. Бывший банкир не признает вину ни по одному эпизоду, он отказался заключить соглашение со следствием, чтобы уменьшить наказание. Выступая в суде с последним словом Бабарико подчеркунл, что не признает вины. Кроме того, он настаивает, что ему не стыдно перед близкими и своими сотрудниками, а также что в «Белгазпромбанке» не было допущено «даже намека» на противозаконные действия. Ранее политик заявлял, что это дело политически мотивировано, а его главная цель – не допустить его до выборов президента Белоруссии. Оппозиционера задержали год назад – до регистрации кандидатов. Следствие утверждает, что на базе возглавляемого Бабарико Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Защита подчеркивала, что этот процесс совершенно не похож на законное разбирательство.

Бабарико называли одним из основных соперников Александра Лукашенко на выборах президента, которые прошли в августе 2020. За этот год все лидеры белорусской оппозиции либо оказались в заключении, либо вынуждены были уехать за границу.