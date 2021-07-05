Рекордно высокие температуры фиксируют в эти дни в скандинавских странах

В Лапландии в минувшие выходные впервые за более чем столетие воздух нагрелся выше 33 градусов. В Норвегии неподалеку от Полярного круга зафиксировали +34. В Швеции июнь стал третьим самым жарким за время метеонаблюдений. До этого аномальная жара была зафиксирована в Британской Колумбии на западе Канады.