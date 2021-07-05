Адвокаты бывшего сотрудника ЮКОСа Алексея Пичугина уже четыре дня не знают о его местонахождении

На прошлой неделе бывшего руководителя Службы безопасности нефтяной компании вывезли из колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, где он отбывает пожизненный срок.

Как пишет Новая газета, ни защите, ни родственникам Пичугина представители тюремного ведомства ничего не говорят.

Источники газеты в Федеральной службе исполнения наказаний предположили, что осужденного вывезли в Москву. Это может быть связано с новыми следственными действиями против бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского.

