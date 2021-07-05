В Москве и Подмосковье, как пишет издание Readovka, уже сутки невозможно вызвать участкового врача через Госуслуги

В Москве и Подмосковье, как пишет интернет-издание Readovka, уже сутки невозможно вызвать участкового врача через портал Госуслуги. Также не работает функция, которая позволяла сдавать тесты на вирус на дому. В свою очередь в пресс-службе Госуслуг сказал интернет-изданию Подъем, что сбой связан с повышенным числом запросов.

Readovka утверждает, что массово отказывают в записи и при прямом звонке в поликлиники. Регистрация новых случаев коронавируса ведется после обращения на экстренные телефоны или вызова «скорой».