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23:04, 05 июля 2021

Глава РФПИ сообщил, что исследования вакцины «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после ее применения

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что исследования российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не выявили новых побочных эффектов после ее применения. Дмитриев сообщил, что во многих странах прошли собственные клинические испытания вакцины «Спутник». Они показали высокие качества вакцины.


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