Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация в мире с коронавирусом стабилизировалась

В то же время последние пару недель заболеваемость остается на высоком уровне, отметили специалисты. Только за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 2,5 млн. случаев заражения и чуть менее 55 тысяч смертей. В то же время в ВОЗ полагают, что сейчас эпидемиологическая ситуация в мире лучше, чем 2-3 месяца назад. Хотя в ряде стран, в ом числе и в России, заболеваемость растет.