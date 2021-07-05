Всемирная организация здравоохранения считает, что ситуация в мире с коронавирусом стабилизировалась

В то же время последние пару недель заболеваемость остается на высоком уровне, отметили специалисты. Только за минувшую неделю в мире было зарегистрировано более 2,5 млн. случаев заражения и чуть менее 55 тысяч смертей. В то же время в ВОЗ полагают, что сейчас эпидемиологическая ситуация в мире лучше, чем 2-3 месяца назад. Хотя в ряде стран, в ом числе и в России, заболеваемость растет.
2021-07-05T23:02:44+03:00
2021-07-05T23:02:44+03:00
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23:02, 05 июля 2021
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