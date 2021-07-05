Жертвами кибератаки с применением вируса-вымогателя стали несколько сотен нидерландских компаний

Как передает агентство ТАСС, в общей сложности злоумышленники требовали 70 миллионов евро.

Атаки начались с американского производителя программного обеспечения, компании Касейа. Дальше злоумышленники переключили свое внимание на клиентов фирмы, а это тысячи компаний по всему миру.

Агентство Bloomberg передает со ссылкой на свои источники, что нападавшими могли быть хакеры, связанные с Россией. В Москве эти сообщения пока не комментировали.

