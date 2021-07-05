Один из разработчиков российской вакцины от коронавируса утверждает, что новых побочных эффектов не найдено

Представители Российского Фонда прямых инвестиций говорят, что препарат Спутник показал хорошие результаты, в том числе и за рубежом.

Между тем, на прошлой неделе появлялись сообщения о том, что ряд стран столкнулись с трудностями из-за срывов сроков поставок вакцины. В частности, Аргентина запрашивала, когда может получить вторую дозу, а власти Гватемалы даже попросили вернуть назад аванс в 80 миллионов долларов из-за неясности с графиком поставок.