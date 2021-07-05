Московские рестораторы просят городские власти продлить разрешение на обслуживание гостей на верандах без QR-кодов

Московские рестораторы просят городские власти продлить разрешение на обслуживание гостей на летних верандах без специального кода. Сейчас это возможно только до 12 июля. Также участники ресторанного бизнеса предлагают сделать лояльным подход к проверки кодов у посетителей, поскольку часто заведение физически не в состоянии обеспечивать такой режим, а нанять дополнительно бригаду охранников многие рестораны и кафе не в силах, — рассказали представители бизнеса агентству ТАСС.

В Москве уже неделю действует строгий режим посещения заведений общепита. Туда допускаются только граждане, которые полностью вакцинировались от коронавируса, либо переболели в последние полгода, или сдали отрицательный тест за три дня до визита. Все они должны предъявлять специальный код.