Как сообщила супруга Шестуна, ее муж объявил сухую голодовку из-за этапирования в Подмосковье из Торжка

Супруга бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна Юлия Шестун рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ее муж, осужденный за коррупцию, объявил о начале сухой голодовки из-за этапирования из Торжка в Ногинск для допроса по делу об угрозах расправой судье, вынесшей ему приговор.

«Он передал заявление в администрацию в присутствии адвоката о том, что он начинает голодовку в связи с тем, что его намерены этапировать в Подмосковье в СИЗО Ногинск для проведения следственных действий по возбужденному делу об оскорблении судьи», — рассказала жена.

По словам Ю.Шестун, ее муж находится в тяжелом состоянии. «В пятницу у него был независимый кардиолог, которого нам удалось провести туда, состояние критическое, показатели нехорошие. И такое этапирование, этот многочасовой переезд, оно равносильно потенциальной смерти, как говорит врач», — отметила она.

Ю.Шестун добавила, что ее муж ведет голодовку уже 57 дней.