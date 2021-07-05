Более 50 журналистов, по данным грузинского МВД, пострадали в результате акции противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси

Ее участники протестовали против проведения гей-парада, который должен был состояться сегодня.

Основные столкновения в центре Тбилиси произошли днем, когда протестующие начали собираться на проспекте Руставели. Они обвинили журналистов в поддержке представителей ЛГБТ-сообщества, в результате в сотрудников СМИ полетели камни, палки и бутылки. Выводить репортеров пришлось полиции. Вскоре после этого группа радикально настроенных противников ЛГБТ-сообщества пришла к офису одного из организаторов гей-парада и залезла на балкон здания, сорвала радужные флаги и сожгла их.

В результате столкновений 8 человек были задержаны, сообщили в грузинском МВД. Представители ведомства, а также президент страны осудили насилие на улицах Тбилиси. А крупный телеканал «Рустави-2» объявил, что никогда не предоставит эфирное время противникам ЛГБТ-сообщества. Сам гей-парад, который должен был состояться этим вечером, был отменен самими организаторами. В качестве одной из причин они указали бездействие полиции в ответ на агрессивные действия протестующих.

Незадолго до столкновений с призывом выйти на акцию протеста против гей-парада выступала Грузинская православная церковь. Она также осудила насилие. А утром отказаться от ЛГБТ-шествия призвал премьер-министр страны.