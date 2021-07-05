Британские власти через две недели приступают к отмене ограничений, которые вводили из-за коронавируса

С 19 июля подданные королевства будут сами решать, надевать ли им маски в общественных местах, сказал премьер Борис Джонсон.

Джонсон добавил, что к середине сентября власти рассчитывают полностью вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны.

Как ожидается, в Великобритании также отменят требование о социальной дистанции, ограничении количества участников массовых мероприятий, разрешат работу ночных клубов.