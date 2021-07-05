Reuters: Более тысячи афганских военнослужащих перешли в минувшее воскресенье границу Таджикистана

Они бежали из-за наступления боевиков группировки Талибан. Сотрудники сил безопасности говорят, что ситуация в Афганистане ухудшается стремительно на фоне вывода войск США и НАТО. Талибы захватывают районы на севере страны, в том числе приграничные с Таджикистаном.

В Москве обеспокоены ситуацией в регионе и активизацией движения, которое запрещено в России.

