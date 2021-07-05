Бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых вновь этапировали из Рязанской колонии в Киров

Его допрашивают как свидетеля по делу о превышении должностных полномочий, — пояснил Эху адвокат Белых. До этого экс-губернатора вывозили в Киров минувшей осенью.

Никита Белых был приговорен в 2018 году к 8 годам строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки. Сам он вину отвергал.