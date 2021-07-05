Псковского журналиста Дениса Камалягина вызвали в полицию из-за переводов денег членам партии «Единая Россия»

Еще в конце прошлого года Камалягин, а также четверо журналистов и правозащитников были внесены в список иностранных агентов. После этого журналист перевел небольшую сумму денег нескольким единороссам, в том числе губернатору области Михаилу Ведерникову. Как пояснял сам журналист. В этой связи все эти политики должны будут указывать, что они аффилированы с иностранным агентом

Как пишет интернет-издание Медиазона, в полицию журналиста вызывали в ходе проверки о даче взятки должностному лицу.