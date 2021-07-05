Снижение объемов добычи нефти странам ОПЕК+ не требуется, пока цены на нее держатся высокие – эксперт

Профессор Высшей школы экономики Иван Родионов считает, что пока цены на нефть высокие, снижать объемы ее добычи странам ОПЕК+ не нужно. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Встреча ОПЕК+ была связана с тем, что надо было согласовывать снижение объемов производства нефти. Сейчас цена достаточно высокая, поэтому на самом деле этот вопрос сейчас не очень актуален. И я думаю, что никто не понимает, почему она высокая. И в связи с этим решили подождать и посмотреть, какая будет динамика. Было бы неразумно, если продолжать снижать объемы нефти, потому что это бессмысленно», — сказал он.

По мнению И.Родионова, договориться о новой встрече ОПЕК+ и провести ее можно довольно оперативно.

«Надо иметь в виду, что скоро на рынок должен выйти Иран массово. И Ливия на подходе. Если это подействует на снижение цен на нефть, то потребуются новые встречи. Но это можно сделать оперативно, для этого не требуется каких-то длительной подготовки», — отметил он.